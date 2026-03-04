Emergencia energética: transporte y hogares sufren por falta de gas natural

La crisis de combustibles en Perú se agudiza debido a la escasez de gas natural vehicular (GNV) tras la rotura de un ducto principal de Camisea en la provincia de La Convención, Cusco. Esta situación ha dejado a vehículos que funcionan con GNV paralizados, afectando el transporte urbano, pesado y la movilidad de miles de ciudadanos.

Además, el desabastecimiento empieza a impactar en los hogares que dependen del gas natural (GLP), afectando potencialmente a millones de familias en diversas regiones del país, principalmente en Lima.

La empresa Pluspetrol informó que la suspensión del suministro de gas ha provocado la interrupción del traslado de líquidos de gas natural hacia la planta de fraccionamiento de Pisco, lo que ha detenido temporalmente la producción de GLP y otros derivados.

Según Pedro Gamio, exvicepresidente de hidrocarburos, si bien este tipo de incidentes no es nuevo en Perú, en la mayoría de casos la situación se resuelve en un tiempo prudente. Contrario a ello, la rotura actual ha extendido la emergencia hasta el 14 de marzo, generando incertidumbre sobre la duración de la crisis.

Hasta el momento no se conocen con exactitud las causas del daño al ducto, mientras que Gamio indicó que el país necesita un mejor plan de contingencia y recomendó la construcción de un segundo ducto, que según señaló, hace muchos años se ha propuesto, ya que actualmente se depende de un solo gasoducto, lo que representa una gran vulnerabilidad energética.

TAXISTAS ANUNCIAN MARCHA CONTRA MTC

En medio de esta crisis, taxistas han anunciado una protesta frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) este jueves, exigiendo atención y priorización ante la falta de GNV, mientras la población espera soluciones inmediatas para el abastecimiento de combustibles.

La situación genera alarma en el sector transporte y en los hogares, donde la escasez de gas natural y GLP podría tener consecuencias económicas significativas si no se restablece el suministro en los próximos días.