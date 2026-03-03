Accidentes de tránsito: los casos más mediáticos que conmocionaron en Lima

Los accidentes de tránsito en el Perú continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país, con un promedio alarmante de hasta ocho personas fallecidas al día en las pistas, según reportes oficiales. Pese a la gravedad de estas cifras, muchos casos aún no encuentran justicia, mientras familiares de las víctimas exigen sanciones ejemplares.

El atropello de la deportista peruana Lizeth Marzano se ha convertido en uno de los hechos más mediáticos de los últimos días, reavivando el debate sobre la imprudencia al volante, la responsabilidad penal y la severidad de las condenas. Sin embargo, detrás de este caso existen muchas otras historias similares que no recibieron la misma atención pública, pero que dejaron dolor y reclamos de justicia.

Ciclistas, transeúntes y motociclistas figuran entre las principales víctimas de accidentes de tránsito, muchos de ellos provocados por exceso de velocidad, negligencia o conducción temeraria. En varios episodios, los conductores responsables abandonaron a las víctimas tras el impacto, agravando aún más las consecuencias legales y humanas de estos hechos.

Uno de los casos que también generó gran repercusión fue el de Melissa González Gagliuffi, quien en 2019 atropelló a tres jóvenes en la avenida Javier Prado, provocando la muerte de dos de ellos. A pesar de la gravedad del hecho, recibió seis años de prisión y el pago de 200 mil soles como reparación civil.

Otro episodio que marcó la memoria colectiva ocurrió en la Costa Verde en 2017, cuando el empresario Guillermo Riera Díaz embistió a cuatro jóvenes que se desplazaban en motocicleta, causando la muerte de tres de ellos.

En la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, el creador de contenido Antonio Crespo Galán, conocido como “Furrey”, sufrió graves lesiones tras ser atropellado mientras se desplazaba en scooter. El conductor, Pablo César Castillo, fue denunciado por lesiones graves, en un hecho que por poco le cuesta la vida al influencer.

Asimismo, el músico Edu Saettone estuvo involucrado en el atropello de una adulta mayor que perdió la vida. Tras varios meses de proceso judicial, el juez redujo su pena a libertad condicional y dispuso el pago de una reparación civil, decisión que también generó controversia.

JUSTICIA Y SANCIONES BAJO CUESTIONAMIENTO EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Estos casos reflejan una problemática estructural en el país: la alta incidencia de accidentes de tránsito y el debate sobre la severidad de las condenas, en un contexto donde las familias de las víctimas continúan reclamando justicia, mayor fiscalización y reformas legales más drásticas contra la imprudencia en las pistas.