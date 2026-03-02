Caso Lizeth Marzano: revelan chats de WhatsApp tras atropello y muerte de deportista

La muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa generando controversia y conmoción pública. Mientras su familia exige justicia por el atropello ocurrido el 17 de febrero, se han revelado nuevos chats de WhatsApp correspondientes a la noche en que la medallista de buceo perdió la vida en San Isidro, un hecho que hoy es materia de investigación fiscal.

La ex pareja de Adrián Villar, Francesca Montenegro, habló en exclusiva para el programa “Sin Rodeos” de Milagros Leiva, donde brindó detalles sobre lo sucedido antes y después del atropello que terminó con la vida de la joven deportista. En sus declaraciones, aseguró que la noche del 17 de febrero tras visitar un restaurante, no consumieron bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes.

Asimismo, indicó que, tras la cena, Adrián la dejó en su vivienda y que, minutos después de despedirse, ocurrió el atropello fatal. Montenegro relató que fue el propio Villar, regreso a su casa y le confesó que había tenido un accidente, aunque —según dijo— inicialmente le comentó que se trataba de un choque contra un scooter y no contra una persona.

De acuerdo con su testimonio, su padre, Juan Montenegro, le habría recomendado a Villar que se entregara y presentara la denuncia correspondiente ante las autoridades. Sin embargo, ello no ocurrió esa misma noche, y —según la versión de la expareja— la decisión habría sido tomada por la familia del joven investigado.

En medio de estas revelaciones, también se difundieron mensajes de WhatsApp intercambiados entre Adrián Villar y Francesca Montenegro. En los chats, Montenegro le menciona que su padre lo ayudaría con la defensa legal y que su madre tendría “peces gordos” que podrían apoyarlo, frases que ahora forman parte de la investigación del caso.

El abogado penalista Enrique Ghersi sostuvo que es evidente que existe una responsabilidad penal. “Si uno comete un grave delito como este, no puede abandonar a la persona afectada; hay que tener humanidad”, señaló el letrado al referirse a la obligación de auxiliar a la víctima tras un accidente de tránsito.

El especialista también precisó que Villar debió acudir inmediatamente a la comisaría más cercana para entregarse formalmente y no sostener reuniones privadas. Esta afirmación hace referencia al encuentro que el joven tuvo con sus padres y la familia de su expareja en un parque cercano al lugar del atropello durante la madrugada del 18 de febrero, un hecho que ha sido duramente cuestionado en el marco de la investigación.

DISCULPAS PÚBLICAS

Por su parte, Adrián Villar, a través de un video difundido por su madre, pidió disculpas a la familia de Lizeth Marzano y aseguró que es consciente de la gravedad de los hechos y que, desde el primer momento, ha colaborado con las autoridades. No obstante, el caso sigue bajo investigación mientras la familia de la deportista insiste en que se determinen responsabilidades penales, no solo contra Villar sino también con su entorno entre ellos la periodista Marisel Linares, su exnovia Francesca Montenegro y su padre Juan Montenegro.