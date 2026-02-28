Accidentes de tránsito en Perú: más de 230 muertos en lo que va del 2026

Los accidentes de tránsito en el Perú continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país, como lo evidencia el reciente atropello que acabó con la vida de la deportista peruana y campeona de buceo, Lizeth Marzano. Mientras su familia llora su partida, exige justicia contra el presunto responsable, Adrián Villar, en un caso que ha generado conmoción y repercusión mediática.

Sin embargo, este no es un hecho aislado. A lo largo del territorio peruano, tanto en Lima como en distintas regiones, se han registrado accidentes similares que también han enlutado a numerosas familias, muchas de las cuales aún esperan sanciones ejemplares contra los responsables.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del 2026 se han registrado más de 230 muertes por accidentes de tránsito en las carreteras del país. Entre las principales causas figuran el exceso de velocidad, la imprudencia y la negligencia al volante, factores que continúan cobrando vidas pese a las campañas de prevención.

Lo que más preocupa es que, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), actualmente fallecen más personas en accidentes de tránsito que víctimas del sicariato, lo que refleja la gravedad de esta problemática vial.

En el 2025, cerca de 3 mil personas murieron en accidentes de tránsito, lo que equivale a ocho fallecidos por día, uno cada tres horas, cifras que evidencian una crisis sostenida en seguridad vial a nivel nacional.

IMPUNIDAD Y CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Para el abogado penalista Humberto Abanto, muchos de los casos de accidentes de tránsito en el Perú quedan impunes, ya que —según sostiene— existe una crisis del Estado de derecho que impide la aplicación efectiva de las normas. “Los efectos de la ley no se cumplen”, afirmó, al cuestionar la falta de sanciones firmes frente a estas tragedias que afectan a cientos de familias cada año.