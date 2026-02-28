Elecciones Generales 2026: outfits de los candidatos enfrenta críticas

Cada vez falta menos para las Elecciones Generales 2026 en Perú, y los candidatos a la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados recorren diversas regiones del país en busca del respaldo ciudadano. Sin embargo, más allá de sus propuestas políticas, lo que también ha captado la atención pública es su imagen personal y forma de vestir durante la campaña electoral.

Diversos especialistas en moda han cuestionado los outfits utilizados por algunos aspirantes, señalando que la apariencia forma parte clave de la construcción de liderazgo y credibilidad ante el electorado. Entre quienes analizaron el tema se encuentran el estilista Marisol Malpartida y el conductor de espectáculos Kurt Villavicencio (Metiche), quienes evaluaron el estilo de varios postulantes y opinaron sobre quién sería el “más huachafo” en esta contienda electoral del 12 de abril de 2026.

Uno de los primeros en recibir críticas fue Iván Hernández, candidato al Senado por el partido Perú Primero, quien se ha viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok, por sus bailes y presentaciones llamativas con el objetivo de captar votos. Para los expertos, su estrategia digital no necesariamente se alinea con una imagen sobria y coherente para un cargo público.

También fue cuestionado Richard Cisneros, conocido públicamente como “Richard Swing”, quien postula al Senado por Perú Democrático Verde. Su vestimenta y peinado fueron duramente comentados por los especialistas, quienes consideraron que su estilo no proyecta formalidad acorde con la investidura del cargo al que aspira.

En el caso del candidato presidencial César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, los expertos observaron detalles en el uso de ternos, corbatas, camisas y calzado, recomendando una asesoría integral en imagen para fortalecer su presencia durante la campaña. Incluso deslizaron que debería apostar por cambios más profundos en su apariencia pública.

Otro aspirante cuestionado fue Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, quien, según el análisis de los especialistas, debería proyectar una imagen más sólida y acorde con el escenario político nacional.

IMAGEN Y CAMPAÑA ELECTORAL

Para Marisol Malpartida y Kurt Villavicencio, la imagen es un componente estratégico en toda campaña política, pues la primera impresión podría captar la atención del elector; en ese sentido, sostienen que varios candidatos al Senado, Diputados y Presidencia deberían trabajar mejor su presencia pública en estas Elecciones Generales 2026.