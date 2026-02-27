Caso Lizeth Marzano: seis policías investigados por Inspectoría de la PNP por presunto encubrimiento

La muerte por atropello de Lizeth Marzano, deportista peruana y campeona de buceo, continúa siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, cuyos peritos especializados vienen recabando pruebas clave para esclarecer las circunstancias del trágico hecho. La reconstrucción de los hechos, que estaba programada para la noche anterior, fue suspendida; sin embargo, las autoridades realizaron una inspección técnica policial para profundizar en los detalles del accidente ocurrido en la avenida Camino Real, en San Isidro.

Conforme avanzan las diligencias, el principal investigado es Adrián Villar, quien permanece detenido preliminarmente por segundo día en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria. En paralelo, la Inspectoría General de la PNP incluyó a seis agentes en la investigación por presunto encubrimiento, luego de que imágenes difundidas en la calle Eucaliptos mostraran la presencia de efectivos policiales tras el accidente sin que se produjera la detención inmediata del presunto responsable.

El abogado Stefano Miranda, defensa del brigadier Cortés y de los efectivos Atencio y Serván, rechazó cualquier conducta irregular u omisión de funciones por parte de sus patrocinados. Mientras tanto, la Policía continúa con la revisión de cámaras de seguridad y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Adrián Villar, en el marco de la investigación por homicidio culposo.

VEHÍCULO ESTÁ A NOMBRE DE MARISEL LINARES

En relación con el vehículo involucrado —de marca Chevrolet— que, según el Ministerio Público figura a nombre de la periodista Marisel Linares, el abogado Wilber Medina presentó un documento que daría cuenta de la donación del auto a favor de Villar, hijastro de la comunicadora, con fecha 18 de septiembre de 2025. No obstante, la Notaría Carpio Vélez informó que dicho documento no figura en sus registros, lo que contradice la versión pública de la periodista ofrecida tras el accidente, en la que se aseguró que el vehículo ya no estaba bajo su propiedad.

Por este caso, la periodista también fue incluida en la investigación fiscal por presunto encubrimiento personal, mientras el Ministerio Público no descarta incorporar a más personas conforme avancen las diligencias. La muerte de Lizeth Marzano continúa generando cuestionamientos sobre la actuación policial y la responsabilidad penal de los implicados en este trágico accidente en San Isidro.