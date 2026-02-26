Adrián Villar permanecerá detenido por 72 horas en División de Accidentes de Tránsito de la PNP

Continúan las investigaciones por el atropello y muerte de la deportista peruana y campeona de buceo Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro. La mañana de este jueves 26 de febrero, la Policía logró la detención preliminar de Adrián Villar, sindicado como presunto responsable de acabar con la vida de la joven.

Villar fue trasladado a la División de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, ubicada en La Victoria, donde permanecerá detenido por un plazo de 72 horas mientras se desarrollan diligencias clave, como la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

En paralelo, decenas de personas se congregaron en la avenida Camino Real, en San Isidro, lugar donde ocurrió el atropello, para participar en una vigilia en vísperas de la reconstrucción de los hechos que estará a cargo de la Policía y el representante del Ministerio Público, con la presencia del propio Adrián Villar.

En este caso, la actuación policial ha sido objeto de cuestionamientos, debido a la demora en la detención del investigado. Según se conoció, los suboficiales José Cerbán Noa y John Matencio Arteaga habrían ubicado a Villar horas después del accidente; sin embargo, no lograron intervenirlo en flagrancia, lo que ha generado críticas contra la institución.

En relación con el proceso penal, el abogado penalista José Urquiza señaló que el delito que inicialmente enfrentaría Villar sería homicidio culposo. No obstante, precisó que, conforme avancen las investigaciones, la tipificación podría variar e incluso incorporar otros delitos como omisión de socorro.

POSIBLES NUEVAS IMPUTACIONES EN EL CASO LIZETH MARZANO

En torno a otros presuntos implicados, como la expareja de Villar, Francesca Montenegro, su padre Rubén Montenegro, así como la periodista Marisel Linares, también podrían enfrentar un proceso penal por el presunto delito de encubrimiento personal. “Las personas que han participado en todo el entramado van a tener que responder ante la justicia”, indicó el letrado.