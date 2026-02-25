Caso Lizeth Marzano: revelan parte policial y cuestionan demora de la PNP en detención de Adrián Villar

El atropello y muerte de la campeona peruana de buceo, Lizeth Marzano, no solo ha sumido a su familia en un profundo dolor, sino que también ha generado serios cuestionamientos a las autoridades por la actuación policial y fiscal tras el accidente ocurrido en la intersección de la avenida Camino Real con la calle Conde de Monclova, en San Isidro.

En exclusiva, el programa Combutters accedió al parte policial, en el que se detalla que a las 11:39 p. m., 20 minutos después del atropello, los efectivos fueron alertados sobre el accidente de tránsito. Tres agentes acudieron al lugar: Yuli Mamaní Huaracha, Jhony Hermitanio y José Vázquez. Según el atestado, la Fiscalía asumió el caso a la 1:00 a. m. del 18 de febrero, iniciando las diligencias correspondientes; sin embargo, la demora en ubicar al responsable y al propietario del vehículo ha sido duramente cuestionada, principalmente a la PNP.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que la institución solicitó ante el Ministerio Público la detención preliminar de Adrián Villar el 20 de febrero, así como de la presunta encubridora identificada en la investigación. Arriola precisó que se encuentran a la espera de la decisión de las autoridades judiciales respecto a la situación legal del investigado.

“La Policía presentó requerimientos de detención preliminar los días 20, 21 y 23 de febrero; sin embargo, lo único que obtuvo del Ministerio Público y lo que finalmente solicitó el juez fue el impedimento de salida del país”, sostuvo Arriola.

En relación con la posible implicancia de agentes policiales que no habrían colaborado con la detención de Villar —quien presuntamente se habría refugiado en un domicilio de su ex enamorada Francesca Montenegro, horas después del accidente— el general señaló que ha dispuesto una investigación exhaustiva. “Hay una cuartada, esto recién inicia; cuando concluyan las investigaciones, los que tengan que estar en la cárcel, estarán en la cárcel”, afirmó. Además, señaló que el joven no pasó dosaje etílico, procedimiento que solo puede realizarse en dependencias especializadas de la Policía.

POSIBLES PENAS Y NUEVOS IMPLICADOS EN EL CASO LIZETH MARZANO

El caso continúa sumando investigados, entre ellos la periodista Marisela Linares, por el presunto delito de encubrimiento personal. En tanto, Adrián Villar podría enfrentar más de ocho años de prisión si es hallado culpable por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente; no obstante, la eventual sentencia también podría derivar en el pago de una reparación civil, dependiendo de la valoración judicial.

EN BUSCA DE CERRÓN

En otro momento, Óscar Arriola se refirió a la situación del prófugo Vladimir Cerrón, quien, pese a contar con orden de captura, continúa brindando entrevistas a diversos medios de comunicación. “Nosotros trabajamos para capturarlo y también con agencias extranjeras de inteligencia, documentadamente”, sostuvo.