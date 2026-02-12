¿Quién asesinó a Andrea Vidal? Policía revela nuevas hipótesis del crimen

La investigación por el asesinato de Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso, continúa avanzando mientras las autoridades buscan esclarecer el crimen ocurrido en La Victoria, donde la joven murió acribillada dentro de un vehículo cuando se dirigía a su vivienda. El Poder Judicial ordenó detención preliminar contra 5 personas presuntamente involucradas, entre ellas, quien era su pareja sentimental.

El crimen ocurrió el 10 de diciembre de 2024, cuando Vidal recibió varios disparos; en el ataque también falleció el conductor del vehículo, un ciudadano venezolano. Durante meses, el caso se mantuvo como un misterio policial, pero recientemente surgió una nueva hipótesis que podría acercar a los responsables del homicidio.

De acuerdo con la Policía Nacional, el principal sospechoso sería Rodrigo Falcón, quien era su novio en ese momento y actualmente se encuentra en Colombia. Fue citado por la Fiscalía en al menos dos ocasiones y su testimonio es considerado clave para seguir la pista del crimen.

Las investigaciones señalan que Falcón tendría vínculos con la persona que gestionó el duplicado de la placa vehicular usada por los sicarios. Según reportes policiales a los que accedió Combutters, ambos habrían recibido llamadas de un mismo número telefónico, lo que forma parte del análisis fiscal del caso.

HIPÓTESIS Y ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

Para el exministro del Interior, Remigio Hernani, una de las hipótesis es que el crimen podría estar relacionado con celos, aunque también mencionó la posibilidad de que la víctima hubiera tenido información sensible sobre una presunta red de prostitución en el Congreso, lo que habría generado riesgos para terceros, sobre todo vinculado a políticos.

El exministro señaló que la investigación registra aproximadamente un 40 % de avance, mientras la Policía, bajo el mando del general Víctor Revoredo, continúa realizando diligencias de carácter reservado y, hasta el momento, sin un móvil confirmado.