ENTREVISTA EXCLUSIVA: Isabel Cajo aclara versiones sobre su vínculo con Jerí y el Congreso

Isabel Cajo, joven vinculada públicamente a presuntas actividades irregulares en el Congreso de la República, se pronunció en una entrevista exclusiva con Combutters, donde rechazó las acusaciones y aclaró su situación personal y laboral.

En los últimos días, su nombre volvió a ser tendencia luego de que trascendiera que habría sido invitada al cumpleaños del presidente de la República, José Jerí, cuando este era parlamentario.

Ante ello, Cajo rechazó tajantemente dichas afirmaciones. "La persona que ha dicho eso que hable con pruebas", indicó Cajo. "Esa semana he estado trabajando en semana representación, así que no tengo nada que decir sobre eso", agregó.

Cabe recordar que Cajo mantenía una amistad cercana con Andrea Vidal, trabajadora del Congreso que fue asesinada a balazos en el distrito de La Victoria, caso que continúa en investigación.

La joven explicó que su silencio previo ante los medios respondió a una situación personal compleja. "Si anteriormente no he hablado es porque he estado con un cuadro de depresión muy grave, debido a que perdí una amiga y todo el daño que me han hecho a mí y a mi familia", sostuvo.

Isabel ingresó al Congreso siendo egresada de Administración en Negocios Internacionales y con estudios de Derecho hasta octavo ciclo. Sin embargo, su nombre cobró notoriedad luego de conocerse que generaba contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.

Sobre ello, declaró: "Fue la manera que encontré para tener una oportunidad de trabajo porque en la pandemia yo me quedé en nada. No considero que eso me invalide como persona y profesional", indicó.

Finalmente, aseguró que las acusaciones han afectado su desarrollo laboral. Indicó que actualmente impulsa un pequeño emprendimiento, aunque lamenta que su imagen pública haya condicionado oportunidades laborales.

"Gracias a Dios estoy poniendo un pequeño negocio, pero no es justo porque hay muchas cosas y proyectos que tenía planeados. Ahora todos los estudios que tengo no me sirven, porque la gente tiene una mala imagen de mí", indicó.

RELACIÓN CON ANDREA VIDAL

Respecto a su vínculo con la extrabajadora del Congreso fallecida, Cajo pidió respeto hacia la memoria de su amiga y su familia. "Sobre Andrea, fue una amiga mía muy querida y, por respeto a su memoria y a su familia, que realmente le está pasando muy mal (no voy a hablar más). No es justo todo lo que dicen y que usan el nombre de una persona que no puede defenderse. No tengo nada que hablar de ella", sostuvo.