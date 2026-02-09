Carlos Zambrano sobre denuncia en su contra: “Confío plenamente en las autoridades”

El futbolista Carlos Zambrano habló por primera vez sobre la denuncia presentada en su contra por una joven argentina por presunto abuso sexual. En comunicación telefónica con el programa Combutters, el defensor central evitó brindar mayores detalles del caso, señalando que no puede declarar por recomendación de sus abogados.

“Mis abogados me han pedido que no dé ninguna declaración y confío plenamente en las autoridades uruguayas y peruanas que lleven bien el caso para que se resuelva pronto”, sostuvo Zambrano, dejando en claro que su postura es esperar el desarrollo de las investigaciones correspondientes sin emitir juicios públicos al respecto.

Cabe recordar que la defensa legal del futbolista respondió a la acusación presentando una denuncia contra la joven y su entorno cercano por una presunta extorsión. Según el entorno del jugador, Zambrano habría recibido mensajes de personas anónimas que intentaban llegar a un “arreglo” antes de que el caso fuera formalizado ante la Fiscalía.

ABOGADOS EN URUGUAY Y ARGENTINA

Mientras el proceso sigue su curso, Carlos Zambrano permanece separado del plantel profesional de Alianza Lima. Además, se informó que el zaguero tuvo que contratar abogados tanto en Uruguay como en Argentina para asumir su defensa legal, a la espera de que el caso se esclarezca en el menor tiempo posible.