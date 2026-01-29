Óscar Arriola da detalles sobre la captura de ‘El Monstruo’: esto dijo el comandante general de la PNP

Luego de que Erick Moreno Hernández, alías ‘El Monstruo’, llegara al Perú tras su captura en Paraguay tras varios meses de búsqueda, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, brindó detalles de la intervención del criminal más buscado del país.

En declaraciones en su visita al set de Combutters, Arriola reveló que la caída de ‘El Monstruo’ ha golpeado a la organización criminal que encabezaba. “Ha sido desarticulada en un 95%. Han quedado solo unos caudillos que aparecen”.

MENSAJE DE ARRIOLA TRAS DETENCIÓN DE ‘EL MONSTRUO’

Después de conocerse su traslado a la Base Naval del Callao donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía reúne las pruebas necesarias por las imputaciones que tiene en su contra, Óscar Arriola destacó el trabajo entre los agentes del Perú y Paraguay. “El bien triunfa siempre sobre el mal (…) La justicia siempre llega”.

Finalmente, al ser consultado sobre los prófugos de la justicia peruana, como el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva más de dos años evadiendo a las autoridades, el comandante general de la PNP mencionó que muy pronto darán con su paradero.