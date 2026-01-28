Carlos Cacho en Combutters: opinó sobre Alianza Lima y analizó look de Jerí y candidatos presidenciales

En medio de la acusación de agresión sexual contra una joven por parte de algunos jugadores de Alianza Lima en el que se encuentran involucrados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Carlos Cacho visitó el set de Combutters y se pronunció sobre el caso del equipo íntimo.

Durante sus declaraciones, el estilista reveló que el hecho le ha causa una vergüenza como ciudadano peruano, debido a que se encuentran vinculados sus compatriotas. Además, precisó que la justicia debería ser clara y precisa contra los implicados en este caso.

ANÁLISIS DE JOSÉ JERÍ

Tras estar involucrado en el denominado caso ‘Chifagate’, Carlos Cacho decidió analizar el look de José Jerí y precisó que el presidente le parece una persona atractiva. Asimismo, precisó que el uso de la camisa arremangada del mandatario simboliza trabajo.

Finalmente, Carlos Cacho decidió opinar sobre los atuendos que utilizan los candidatos presidenciales del 2026, iniciando por Keiko Fujimori a quien la calificó como una mujer decidida, seguidamente indicó que Rafael López Aliaga le está dedicando poco tiempo a su persona debido a la campaña política que está realizando.