¿Conflicto en Medio Oriente podría afectar economía del Perú?

El mundo se encuentra en máxima alerta internacional tras los bombardeos registrados este fin de semana contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, ataques que —según reportes oficiales iraníes— terminaron con la muerte del líder supremo Ali Jamenei. La escalada militar ha encendido las alarmas sobre un posible conflicto de gran magnitud en Medio Oriente, con impacto global en seguridad y economía.

En respuesta, Irán intensificó en los últimos días sus bombardeos contra objetivos estratégicos en la región, principalmente en territorio israelí y contra bases militares y embajadas estadounidenses en Medio Oriente. La tensión geopolítica ha elevado el riesgo de una guerra prolongada con consecuencias impredecibles para el comercio internacional y el suministro energético.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, advirtió que este conflicto podría extenderse durante años “si no se establece un nuevo orden internacional”, sumiendo a Medio Oriente en una crisis sostenida y generando efectos económicos en todo el mundo, especialmente por la posible escasez de petróleo. Como primeras consecuencias, el precio del gas ya se ha disparado en Europa y el Reino Unido, alcanzando niveles elevados en medio de la incertidumbre internacional.

“En este momento la ventaja la tienen Estados Unidos e Israel porque son los países militarmente más poderosos del mundo, capaces de llevar destrucción con alta precisión en todo el planeta. Están ganando una ventaja táctica en el corto plazo”, sostuvo Liendo, al analizar el escenario militar actual.

¿CÓMO IMPACTARÍA LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE AL PERÚ?

La gran interrogante es si esta guerra en Medio Oriente podría afectar directamente al Perú. Según el especialista, el país no estaría exento de los efectos económicos globales, ya que el alza del petróleo y del gas impactaría en los combustibles, el transporte y las exportaciones, afectando al Perú y otros países del mundo.