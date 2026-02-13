Kurt Villavicencio y Flor Ortola analizan imagen política en Combutters

Kurt Villavicencio y Flor Ortola, dos figuras representativas del espectáculo y la moda, llegaron al set del programa Combutters para analizar el atractivo físico de los candidatos que participarán en las elecciones del 12 de abril. El tema generó debate sobre la influencia de la imagen personal en la política peruana y su posible impacto en la decisión del electorado.

Entre los nombres mencionados figuran George Forsyth, Álvaro Paz de la Barra, Javier Bedoya Denegri y Miguel Torres, quienes han sido considerados entre los candidatos más atractivos físicamente dentro de la actual contienda electoral, ya sea en la carrera hacia Palacio de Gobierno o en la búsqueda de un escaño en el Congreso.

Para Villavicencio, el atractivo físico puede influir en la percepción del votante, especialmente en un contexto donde la imagen pública cobra cada vez mayor relevancia. Por su parte, Ortola sostuvo que la verdadera atracción radica en la inteligencia y la preparación, factores que también pueden marcar la diferencia en la política.

USO DE REDES SOCIALES EN CAMPAÑA ELECTORAL

En la actual campaña electoral, varios postulantes al Senado, la Cámara de Diputados y la presidencia han intensificado su presencia en redes sociales, donde difunden actividades diarias, propuestas y aspectos de su vida personal. Esta estrategia busca acercarse al electorado, fortalecer su imagen pública y mejorar su posicionamiento político de cara a los comicios.