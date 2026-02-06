Kurt Villavicencio en Combutters

Conductor de Préndete opinó sobre el look de los aspirantes al Congreso y presidencia.

A pocas semanas de realizarse las elecciones generales del 2026, las candidatas a la Cámara de Diputados y Senadores se encuentran realizando campaña por redes sociales. En medio de esta situación, Kurt Villavicencio visitó el set de Combutters para opinar sobre el look de los aspirantes que intentan llegar al Parlamento este año.

En conversación con Phillip Butters, el conductor de Préndete criticó a Sigrid Bazán, recordando que la expresentadora de noticias aprovechó su trabajo para ganar adeptos. Además, le aconsejó dedicarse a su vida de madre, después de haber dado a luz semanas atrás.

Asimismo, Kurt Villavicencio destacó las facciones del rostro de la actual congresista de Avanza País, Adriana Tudela, enfatizando que es una persona guapa; sin embargo, sostuvo que debería tener una asesora de vestimenta que la ayude en su look.

OPINIÓN SOBRE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Los candidatos presidenciales no se salvaron, por lo que Kurt inició opinando sobre el aspirante de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, a quien le aconsejó ir al gimnasio y hacer deporte. De igual manera, compartió su punto de vista sobre Álvaro Paz de la Barra, precisando que el nuevo look del abogado no lo favorece para nada.