¿Cómo prevenir incendios en nuestros hogares por instalaciones eléctricas?

Navidad está a la vuelta de la esquina. Solo unos días más y el Perú entero celebrará una de las fechas religiosas más importantes y alegres del año. Pero existen algunos peligros que estas festividades pueden traer a nuestros hogares si es que no prevenimos adecuadamente.

La expansión de las ciudades, su crecimiento y una tecnología a menor costo permiten que el consumo eléctrico de hoy sea de 8 a 10 veces más que hace diez años, por lo que es importante seguir ciertas precauciones a la hora de instalar conexiones eléctricas en nuestras casas.

El ingeniero Orlando Ardito, consultor del programa Casa Segura de Procobre, recomienda cambiar las clásicas luces navideñas, que suelen usar focos incandescentes, por las luces LED, las cuales no se recalientan como las anteriores y permiten un ahorro de hasta 10 veces más que las clásicas.

Uno de los elementos más usados en estas fiestas son las extensiones. El ingeniero Ardito aconseja que para instalaciones semipermanentes se adquiera productos que sean vulcanizados, es decir, que el cable se encuentre cubierto para evitar que se quiebre y pueda provocar algún incendio. Además, indica que el espacio entre los agujeros del toma corriente y el enchufe sea mínimo, para evitar que éste último se tambalee y genere un falso contacto.

Otro objeto muy utilizado en instalaciones eléctricas es el supresor de picos, el cual no es recomendado por el experto, pues en su mayoría, ya no se fabrican con los mecanismos que servían para suprimir la tensión eléctrica y contienen alambres delgados que podrían generar siniestros.

Finalmente, el ingeniero Ardito aconsejó no comprar productos baratos, pues la mayoría no son seguros y no cumplen los requerimientos mínimos necesarios para evitar cualquier peligro, además muchos de ellos son falsificados, por lo que recomienda que se adquiera estos productos en lugares certificados.