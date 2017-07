Día del Maestro: conoce la inspiradora historia de un docente con discapacidad

Existen muchas historias de éxito y emprendimiento profesional que merecen gran admiración y ese es el caso de Fidel Solórzano, un hombre que pese a su discapacidad, decidió dedicar su vida a la docencia.

Él es invidente desde hace algunos años debido a un accidente ocurrido en la facultad de medicina de San Marcos. Según cuenta, en una de sus tantas prácticas de estudio, le cayó formol en los ojos, un incidente que lo dejó ciego de por vida.

“Pasar de la luz a la oscuridad no es nada sencillo. Yo no aceptaba, yo estaba en casa como muerto en vida”, relató a las cámaras de Combinado. No obstante, el tiempo lo ayudó a superar ese trance y darle la fuerza para continuar con su vida.

Es así que decide convertirse en maestro, una noble labor que viene ejerciendo desde hace 29 años mediante la técnica del braile y que, a lo largo del tiempo, se ha convertido en una de sus más grandes satisfacciones.