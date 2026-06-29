¿Aplicativos pueden prevenir desastres naturales? Especialista explica cómo funcionan las alertas sísmicas

Segundos antes de que se registraran los terremotos en Venezuela, el miércoles 24 de junio, diversos celulares emitieron una alerta​ sobre el movimiento telúrico, con el objetivo de que los ciudadanos pudieran buscar una zona segura y proteger su integridad.

En medio de esta situación, el especialista en temas digitales Erick Iriarte explicó cómo funcionan los aplicativos de alerta sísmica que avisan instantes antes de un sismo. Sin embargo, recalcó que actualmente no existe ninguna herramienta tecnológica capaz de predecir terremotos o desastres naturales.

“No hay ningún instrumento ni aplicación que prediga terremotos. Lo que hacen estas herramientas es detectar el movimiento lo más temprano posible para advertir a quienes se encuentran más alejados”, señaló Iriarte.

El especialista detalló que algunos celulares cuentan con tecnología desarrollada por Google, la cual utiliza el acelerómetro del dispositivo para identificar movimientos bruscos asociados a un sismo. Además, precisó que también existen estaciones de sismología con sensores ubicados en determinadas zonas, capaces de emitir alertas tempranas a la población.

Sismate en Perú: la importancia de fortalecer las alertas tempranas

Al ser consultado sobre las medidas preventivas que se vienen implementando en el Perú frente a los sismos y desastres naturales, Erick Iriarte sostuvo que se debe fortalecer el Sismate, sistema de mensajería de alerta temprana que fue probado en el territorio nacional meses atrás.

“Debemos activar correctamente el Sismate y tener bien ubicada a la población mediante su localización para que pueda recibir mensajes de alerta temprana. El Estado debe contar con una planificación adecuada en el uso de tecnología”, indicó.

Finalmente, recordó que el país dejó de priorizar una agenda digital hace más de 15 años, por lo que consideró urgente retomar políticas públicas que integren la tecnología en la prevención y respuesta ante emergencias.