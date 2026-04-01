Robots humanoides sorprendieron en carnavales y campañas políticas

Esta mañana, visitó los estudios de Buenos Días Perú el señor Jorge Tuesta, representante de la empresa Glexco Robotics, pero no estaba solo, vino acompañado de tres modelos de robots, uno de ellos fue el que causó sensación en la actual campaña electoral.

Señaló que su empresa tiene cuatro líneas de productos: robótica humanoide, robótica educativa, robótica industrial y robótica de servicios, que es el más solicitado (el perrito) pues sirve para vigilancia, monitoreo en infraestructura de minas, petróleo, etc.

ESTUDIEN ROBÓTICA

Indicó que uno de los objetivos de su empresa es que las personas estudien o se capaciten en robótica, para que no haya problema a la hora que su uso se vuelva cotidiano, como sucederá en el futuro. Dijo también que ellos ya están fabricando robots en el país.

Entre los robots que se presentaron en el programa, sin lugar a dudas, el más conocido es Glex One (humanoide) que fue presentado en la campaña electoral y llamó la atención por sus habilidades; durante su visita de esta mañana bailó con mucho ritmo.