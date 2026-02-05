GeoQuebradas: Minam lanza plataforma interactiva para anticipar activación de quebradas

El Ministerio del Ambiente presentó la plataforma interactiva GeoQuebradas, una herramienta diseñada para brindar información clave sobre la posible activación de quebradas en el país y ayudar a prevenir emergencias durante la temporada de lluvias. Henry Jesús Matos, especialista en vulnerabilidad de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN - Minam), explicó que el sistema permite identificar zonas con riesgo y evaluar el impacto potencial en poblaciones, medios de vida y pasivos ambientales.

Según el vocero, la plataforma recopila datos provenientes de fuentes oficiales y los procesa automáticamente, con actualizaciones diarias disponibles desde cualquier dispositivo. El objetivo es que autoridades, especialistas y ciudadanía puedan acceder a información confiable para anticiparse a desastres naturales como huaicos o deslizamientos.

¿CÓMO FUNCIONA?

Durante la presentación, Matos detalló que GeoQuebradas permite visualizar información a nivel nacional y analizar el nivel de riesgo en diferentes regiones. Como ejemplo, señaló que Arequipa encabeza la lista de departamentos con mayor número de quebradas con posibilidad de activación, seguida por Lima y Junín. La herramienta también evalúa factores que podrían agravar los impactos y orientar acciones preventivas.

El especialista destacó que el sistema está orientado principalmente a tomadores de decisiones, ya que produce reportes antes de que ocurra una emergencia, facilitando la implementación de medidas como programas de sensibilización, manejo de botaderos o acciones de mitigación. Además, los informes diarios son compartidos con el Centro de Operaciones de Emergencia Ambiental y distribuidos a nivel regional y local.

“ESTE PERIODO SE HAN ACTIVADO HASTA 10 MIL QUEBRADAS”

GeoQuebradas funciona desde hace dos años y su desarrollo contó con la participación de gobiernos regionales, centros de operaciones de emergencia y entidades como CENEPRED. El especialista señaló que su utilidad se ha evidenciado especialmente en temporadas de lluvias, donde se ha registrado la activación de hasta 10 mil quebradas, reforzando la importancia de contar con herramientas tecnológicas que permitan anticipar riesgos y proteger a la población.