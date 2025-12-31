Escolar peruano viajará a la NASA tras ganar concurso internacional

Kalieth Castro Husrcaylata, estudiante peruano de 15 años, fue seleccionado para viajar a la NASA tras ganar el programa Warmi’s Space 2025, luego de competir con cerca de 1,900 jóvenes de distintos países. El menor explicó que el proceso incluyó una exigente preparación y una evaluación final de proyectos con enfoque ambiental y aeroespacial: “fueron más de 1,900 jóvenes… y solo 60 llegamos a la etapa final”, señaló, destacando que el reto culminó con la presentación de una propuesta desarrollada durante tres meses.

El proyecto con el que logró el reconocimiento se denomina “mi proyecto llamado Doggybot”, un prototipo de rover espacial inspirado en un juguete reutilizado y alimentado con energía solar de Buzz Lightyear. Castro precisó que se trata de una iniciativa ecológica y funcional: “¿por qué no usar una de las grandes energías que conocemos, que sería la energía solar?”, indicó, al detallar que el dispositivo incorpora sensores y una cámara con miras a futuras misiones de exploración espacial.

Proyecto peruano con enfoque espacial y emocional

Más allá del componente técnico, el estudiante resaltó el valor humano de su propuesta, concebida también como soporte psicológico para astronautas en misiones prolongadas. “Va a ser también como de apoyo emocional para el mismo astronauta”, afirmó, al explicar que su idea se nutre de historias reales y cinematográficas sobre la soledad en el espacio, con el objetivo de acompañar a quienes permanecen lejos de sus familias durante largos periodos.

Durante su estadía en Estados Unidos, Kalieth visitará el Centro Espacial Kennedy y presentará su trabajo ante especialistas, experiencia que espera replicar en el Perú mediante la divulgación científica. “Pienso divulgarlo con todos los niños y jóvenes del Perú”, sostuvo, al tiempo que reafirmó su vocación profesional: “mi sueño es ser un gran astronauta”, con la meta de estudiar ingeniería aeroespacial y contribuir al desarrollo científico del país.