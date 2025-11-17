PNP logra su primera captura usando IA: sistema detecta a requisitoriado en San Borja

La Policía Nacional consiguió su primera captura gracias al uso de inteligencia artificial. Un sujeto con requisitoria fue detectado por una de las cámaras integradas al nuevo sistema de videovigilancia en San Borja, lo que permitió desplegar un operativo en cuestión de minutos.

LA IA, NUEVA ALIADA DE LA PNP

Durante un recorrido por el Centro de Monitoreo, el general Javier González Novoa, director de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la PNP, explicó cómo funcionan estas alertas. Cada vez que una persona registrada en la base de datos —que incluye requisitoriados y los más buscados— aparece frente a una cámara conectada, el sistema realiza un “match” automático y emite una notificación inmediata al equipo operativo.

“Si la imagen coincide con alguien que tiene orden de captura, el sistema lo muestra en pantalla y envía la alerta a los agentes en campo”, detalló el general. En la pantalla se observa la comparación entre la persona detectada en la calle y la fotografía almacenada en la base policial.

Además de estas búsquedas automáticas, la inteligencia artificial identifica situaciones de riesgo como la presencia de armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes. Cuando detecta uno, el sistema marca la alerta en rojo y envía avisos sonoros, además de notificaciones al aplicativo instalado en los celulares de los policías que patrullan la ciudad.

González Novoa adelantó que el proyecto se expandirá a 107 comisarías a nivel nacional, así como a unidades especializadas encargadas de operativos de investigación criminal. La central también comenzó a integrar cámaras de municipales y de centros comerciales.