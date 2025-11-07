FBI alerta sobre red internacional que se infiltra en videojuegos para captar a menores

El FBI lanzó una alerta internacional sobre una red de delincuentes que se infiltra en videojuegos y plataformas digitales con el fin de captar y manipular a menores de edad. Entre los espacios más usados figuran Roblox, Minecraft, Discord, Telegram e Instagram, donde los agresores se hacen pasar por jugadores o amigos virtuales.

El caso de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, rescatada tras ser secuestrada por un hombre de 39 años que conoció en línea, es uno de los más recientes ejemplos de esta peligrosa modalidad.

ASÍ OPERARÍAN ESTOS DELINCUENTES

Según especialistas, los depredadores inician con simples conversaciones privadas y van ganando la confianza de los niños validando sus emociones o haciéndoles creer que sus padres no los entienden. Luego comienzan a pedir información personal o imágenes íntimas, abriendo la puerta a delitos como trata de personas, abuso sexual o extorsión emocional.

“Si tu hijo cambia bruscamente su comportamiento, muestra nerviosismo frente al celular o tiene insomnio, son señales de alerta que no deben pasarse por alto”, explicó la psicóloga Patricia Altuna a Buenos Días Perú.

La psicoterapeuta recomendó a los padres no optar por la prohibición, sino por un acompañamiento constante.

“Hay que conocer los videojuegos, la música y los amigos de nuestros hijos. Prohibir genera distancia; lo importante es mantener la confianza y la comunicación”, señaló.

Padres consultados coincidieron en que la supervisión y los horarios de juego son importantes para prevenir riesgos. Algunos incluso han decidido jugar junto a sus hijos como una forma de protegerlos y fortalecer el vínculo familiar.