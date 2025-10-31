Ciberdelincuentes aprovechan Halloween para lanzar estafas en línea y robar datos personales, advierten especialistas

Con la llegada de Halloween, los ciberdelincuentes intensificaron sus estrategias para captar víctimas entre quienes realizan compras o participan en sorteos en línea. Así lo advirtió Jorge Zevallos, gerente de ESET Perú, quien explicó que los atacantes aprovechan la alta demanda de disfraces y artículos festivos para lanzar campañas fraudulentas.

Una de las principales vías de estafa es el marketplace de Facebook, donde los usuarios pueden encontrar productos atractivos, pero sin garantía de autenticidad. “Nadie garantiza que el comerciante sea legítimo. Facebook no se hace responsable, y es allí donde ocurren la mayoría de estafas”, precisó Zevallos.

Otra modalidad frecuente consiste en enviar mensajes falsos con supuestas invitaciones a fiestas exclusivas o sorteos especiales por Halloween. “Estos mensajes suelen ser muy persuasivos. Contienen información que parece confiable, pero al hacer clic en el enlace el usuario puede perderlo todo”, advirtió.

El especialista explicó que los atacantes aprovechan las vulnerabilidades de sistemas desactualizados. “Si el dispositivo o las aplicaciones no están al día, el delincuente puede inyectar un programa que roba información, conocido como infostealer”, detalló.

RECOMENDACIONES

Por ello, Zevallos recomendó mantener los sistemas y aplicaciones siempre actualizados, evitar instalar programas fuera de tiendas oficiales y desconfiar de enlaces o promociones sospechosas.

Finalmente, exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de estafa ante la Policía Nacional y advertir a sus contactos. “Los ciberdelincuentes tienen la habilidad de aparecer donde hay dinero. La prevención y la información son las mejores defensas”, concluyó.