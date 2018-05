"Sea Bubble", un taxi acuático para atravesar París

No es un barco, no es un avión, no es un automóvil: es el "Sea Bubble". En estos días prueban este novedoso sistema de taxi acuático en el río Sena, en París y es que este novedoso vehículo, más que navegar planean medio metro sobre el agua.

Los han bautizado como “Burbuja” y se presentan como una alternativa ecológica para aliviar el tráfico de las grandes ciudades que -eso sí- tengan un río suficientemente caudalosos.

La nave avanza a 50 centímetros por encima del agua gracias a sus patines de hidroala en fibra de vidrio. Avanza como un aliscafo, alcanzando entre 12 y 18 km/h. Sin ruido ni olas, su motor a hidrógeno no produce CO2.