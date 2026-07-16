Omar Neyra: “el riesgo de contraer gripe aviar tras consumir pollo cocido es muy remoto”

La declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país por la gripe aviar ha despertado una pregunta entre millones de peruanos. ¿es seguro seguir comiendo pollo? ¿existe riesgo al llevarlo a la mesa?

Al respecto, Omar Neyra, experto en Salud Pública, señaló que el nivel de riesgo se reduce si se come pollo cocinado adecuadamente: "Si tú comes pollo cocinado en condiciones adecuadas es poco probable que te contagies. La posibilidad de contagiarse con otro organismo es mucho más alta que con esta gripe aviar, que es una influenza del tipo aviar de aves salvajes que han contagiado algunas aves de corral. Entonces, el riesgo que hay para la población por el consumo de pollo que se cocina adecuadamente es muy remoto, prácticamente, no existe", enfatizó.

La gripe aviar es un virus que afecta principalmente a las aves, mientras los casos en humanos son poco frecuentes y, cuando se han presentado, han estado relacionados casi siempre con trabajadores cercanos que mantuvieron contacto cercano y prolongado con animales infectados o con ambientes contaminados.

"Si hay evidencia de contagios en años previos con esta gripe, pero sobre todo son personas que trabajan y están en contacto directo en muchas granjas donde se crían estos pollos y hay brote. El contagio suele ser por contacto con aerosoles por presencia de este virus en estos ambientes donde se crían los pollos”, dijo el doctor Neyra y añadió que no hay evidencia de contagio por consumo, si se cocina de manera adecuada el animal.

De acuerdo con la información oficial del Senasa, los brotes confirmados que motivaron la declaratoria de emergencia sanitaria nacional corresponden a dos focos en el departamento de Lima: San Vicente de Cañete y Carabayllo.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE ALERTA DE INFECCIÓN?

Aunque el doctor Omar Neyra ha descartado un contagio por consumo de pollo cocido adecuadamente, deslizó alguna posibilidad de contagio por estar en contacto con animales vivos infectados con gripe aviar. Por ello, es importante tener en cuenta los síntomas de la gripe aviar h5n1 que en humanos pueden variar de leves a graves:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión nasal.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

En algunos casos también pueden presentarse:

Dificultad para respirar.

Neumonía.

Conjuntivitis

Los casos más graves pueden evolucionar a insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica e incluso la muerte, si no se recibe atención médica

Es importante precisar que la emergencia sanitaria rige para todo el territorio nacional, a fin de que se refuerce la vigilancia, el control del movimiento de aves y las medidas de bioseguridad a nivel nacional, tras la detección de estos focos.

Cabe destacar que la alerta sanitaria busca frenar el avance del virus en las granjas, mientras para los consumidores, el mensaje es claro: con una adecuada cocción y las medidas de higiene habituales, el pollo puede seguir siendo parte de nuestra mesa.

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