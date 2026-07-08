¡Cuidado, padres! Reto “Pásame la botella” con alcohol pone en peligro a jóvenes

Para nadie es un secreto que las redes sociales se han convertido en espacios donde niños, adolescentes e incluso adultos pueden estar expuestos a diversos peligros. Un nuevo reto viral ha aparecido en las plataformas digitales y viene causando alarma entre los padres de familia.

En los videos que se difunden en redes sociales, jóvenes son captados ingiriendo una botella de alcohol mezclada con medicamentos, con el objetivo de generar una peligrosa combinación. Una vez preparada la mezcla, los participantes proceden a beber el líquido, pese a que sus efectos pueden ser mortales.

Graves consecuencias para las personas

Producto de estos retos, diversos jóvenes han ingresado a los hospitales con cuadros de intoxicación. Ante esta situación, el cardiólogo y experto en salud pública Marco Almerí manifestó en Buenos Días Perú que la mezcla de alcohol con medicamentos podría generar graves consecuencias para la salud.

“El número de pacientes menores y adolescentes que están llegando a las emergencias de nuestros hospitales por una intoxicación tras consumir alcohol y antigripales está en aumento. Se ha visto que el consumo de alcohol con dextrometorfano genera problemas psiquiátricos, además de delirios y convulsiones”, mencionó.

¿Qué hacer cuando una persona está embriagada?

El especialista en salud pública aconsejó a las personas evitar el uso de tratamientos caseros o la ingesta de medicamentos cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol. En ese sentido, recomendó no consumir ningún tipo de fármaco para tratar una resaca. “No aconsejamos, como parte del tratamiento de la resaca, el consumo de paracetamol. La hidratación y la alimentación son buenas alternativas”, sostuvo Almerí.