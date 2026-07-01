Preocupación por desabastecimiento de insulina: reportan dotaciones incompletas o no disponibles

Cifras alarmantes. En nuestro país se estima que más de un millón y medio de personas sufren diabetes, de ellas, alrededor del 25 % requiere tratamiento diario con insulina para controlar la enfermedad y evitar complicaciones graves.

MEDICAMENTO NO DISPONIBLE

Pese a que el Estado concretó la compra de nuevos lotes de insulina NPH, los pacientes señalan que en algunas farmacias de los hospitales públicos reciben las dotaciones incompletas o les informan que el medicamento no está disponible.

El doctor Marco Almerí, especialista en Salud Pública, señaló que los pacientes aún señalan que no encuentran insulina en hospitales o les entregan una cantidad incompleta: “esto pasa o porque hay mala distribución de lo que se compra o lo que se está comprando es en cantidades insuficientes. No es un problema de dinero porque si hay, es un problema administrativo”, aseguró.

La Asociación de Diabetes del Perú informó que el abastecimiento de insulina NPH viene normalizándose, pero hace falta la insulina glargina: “no tenemos abastecimiento de insulina glargina que es una insulina especial y sería bueno tenerla en especial para los pacientes diabéticos tipo 1. Este es el punto clave pendiente, que se abastezca el Ministerio de Salud”, señaló el doctor Jorge Calderón, presidente de la Asociación de Diabetes del Perú - ADIPER

COMUNICADO DE ESSALUD

EsSalud aseguró, mediante un comunicado, que cuenta con stock de insulina suficiente para cubrir la demanda de sus asegurados durante los próximos 12 meses. Los médicos recuerdan que suspender o retrasar la insulina puede provocar descompensaciones severas e incluso poner en riesgo la vida del paciente.