Experto en salud pública descarta epidemia de virus Coxsackie en el Perú

Tras conocerse que alumnos del colegio Melitón Carbajal de Lince contrajeron el virus Coxsackie, generando preocupación entre los padres de familia del plantel, el experto en salud pública Marco Almerí descartó que la enfermedad pueda propagarse masivamente en el Perú.

En una entrevista en Buenos Días Perú, Almerí señaló que los contagios no deberían incrementarse de manera alarmante en los próximos días; sin embargo, pidió a las autoridades sanitarias mantenerse vigilantes. “No vamos a tener una pandemia o epidemia por el virus Coxsackie. Lo que estamos viviendo actualmente son brotes”, precisó.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL VIRUS?

De acuerdo con la información compartida por Marco Almerí, el virus Coxsackie es altamente contagioso. Una persona puede infectarse a través del contacto con saliva o sudor. “Puede suceder cuando comparten alimentos o juguetes y no existe una higiene adecuada”, explicó.

Por último, el experto en salud pública hizo un llamado a las autoridades educativas para que adopten medidas preventivas en caso se detecten casos en los colegios. Además, señaló que, de suspenderse las clases presenciales, la medida debería aplicarse por un periodo de siete días.