Influenza AH3N2 en Perú: pacientes contagiados están estables y han sido dados de alta

Tras la preocupación de la población por el impacto de la influenza A (H3N2) subclado K en nuestro país, muchos expertos han indicado que se trata de un caso muy distinto a lo vivido por la covid-19, pero podría afectar a las personas vulnerables y recomiendan la vacunación y diversos cuidados preventivos.

Valentina Alarcón, Directora General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dgisp) del Ministerio de Salud (Minsa), señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que la mutación del virus es anual y se compran las vacunas con nuevas cepas y se cuentan con dosis en diversos centros de salud.

"En estos momentos nosotros tenemos vacunas que están en el establecimientos de salud de acuerdo al listado que se está publicando y actualizando diariamente en su pagina web. Esta vacuna está siendo aplicada a los mayores de 60 años y menores de 5 años para proteger del contagio de enfermedad", dijo.

Estado de casos de Gripe A H3N2 en Perú

Sobre los casos que se han presentado en nuestro país, manifestó no se ha necesitado intervención urgente (cuidados intermedios o ventilatorios) y se encuentran estables tras darles de alta al recibir la respectiva atención.

Medidas de prevención



Alarcón señaló que se ha activado el sistema de vigilancia y están atentos a los procesos respiratorios que se vienen presentado e identificado estos casos. Por lo que pidió que acudan a los centros de salud para que sean evaluados. Resaltó principales medidas de prevención como el lavado de manos, higiene respiratoria, ventilación de ambientes como la casa, trabajo y otros espacios.

Protección de vacunas contra nueva variante

La funcionaria resaltó que las vacunas actuales que se vienen aplicando desde abril del 2025 como parte del esquema nacional de vacunación "si protege en un 70% y se ha vacunado a más de 6 millones y medio de personas entre adultos y niños.

Recomendaciones por Navidad

En el periodo de fiestas, Alarcón manifestó que se deben seguir algunas medidas de prevención como el lavado de manos, utilizar mascarilla en caso de presentar algún resfrío, de igual manera recomendó su uso cuando se acude a un establecimiento.