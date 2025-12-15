Minsa llama a la calma frente a Gripe AH3N2 y anuncia que nueva vacuna llegará entre marzo y abril del 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta epidemiológica a nivel nacional ante el riesgo de ingreso y propagación de la influenza A (H3N2) subclado K. La preocupación y las dudas han surgido en la población ante el temor de que llegue a extremos como lo vivido hace unos años con lo de la covid-19.

En diálogo con Buenos Días Perú, el ministro de Salud, Luis Quiroz, hizo un llamado a la calma a los ciudadanos. "La población tiene que estar tranquila, lo que se evidencia científicamente es lo que está en Estados Unidos y Europa, han tenido un aumento de casos de influenza HA3N2, no se incrementado la mortalidad, ni las complicaciones", dijo.

Quiroz indicó que cuando la variante llegue a nuestro país, se espera que no se provoquen estragos como los del coronavirus. Por ello, se ha declarado la alerta epidemiológica como medida preventiva.

Nueva vacuna contra variante

Quiroz detalló que la vacuna que se utiliza en Estados Unidos y Europa, es la misma que se utiliza en el Perú. Explicó que en los últimos meses del año, cuando inicia el invierno se empieza a fabricar una nueva vacuna con la última variante y esta llegaría a nuestro país entre marzo o abril del 2026.

"Nosotros contamos actualmente con un stock de vacunas contra la influenza y vamos a contar a partir de marzo o abril con el nuevo stock para la nueva variante. En Estados Unidos y Europa está demostrado de que la efectividad de la actual vacuna es aproximadamente un 70% contra la variante que viene circulando actualmente", agregó.

¿Hay desabastecimiento de vacunas?

Sobre el desabastecimiento de vacunas en centros de salud, mencionó que están actualizando un listado diario a través de la web del Minsa donde se encuentran los establecimiento que cuentan con las dosis. "No todos los establecimientos estamos haciendo la vacunación", puntualizó el ministro de Salud.