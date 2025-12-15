Omar Neyra sobre Gripe H3N2: "No debería causar pánico, pero población vulnerable debe cuidarse"

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta epidemiológica a nivel nacional ante el riesgo de ingreso y propagación de la influenza A (H3N2) subclado K y el sarampión. Ante ello, existe mucha preocupación por parte de la población tras lo vivido por la pandemia de la covid-19.

Omar Neyra, experto en salud pública, señaló en entrevista con Buenos Días Perú, que este virus es totalmente diferente a la covid-19 y es una mutación que ocurre de manera anual que no debería provocar preocupación en general.

"Al ser solo una mutación estacional, anualmente sucede esto con la influenza, en términos generales no debería causar mayor pánico y preocupación para la población. Es la población vulnerable frente a cualquier virus respiratorio quien debe tener cuidado importante", mencionó.

Características de mutación

Neyra detalló que la mutación de la influenza subclado K es altamente transmisible, pero no es más agresiva en términos de enfermedad gravemente, de acuerdo al seguimiento epidemiológico realizado por autoridades del hemisferio norte.

Cuidado con población vulnerable

El experto señala que el Minsa debe tomar las medidas necesarias y los ciudadanos debería tener calma. La población vulnerable con la que se debería de tener mayor cuidado y protegerlos adecuadamente son adultos mayores, pacientes con comorbilidad, diabetes, sobrepeso, hipertensión y niños.

"¿Llegará el virus?, posiblemente sí, pero no con una capacidad de transmisión importante en las próximas semanas, más no al inicio del invierno, donde tendremos algunos brotes importantes respiratorios como ha sido en los inicios de invierno en las últimas décadas", agregó.

Desabastecimiento de vacunas contra la influenza

Un equipo de Panamericana Televisión acudió a un centro de salud en la Punta, donde corroboró que no hay vacunas contra la influenza ya que se han agotado por las distintas campañas realizadas. Al respecto, Neyra indicó que este problema ha sido dejado por el gobierno anterior. "Las tasas de inmunización son bajas para coberturar importantemente todos los tipos de enfermedades", mencionó.

Nueva versión de vacuna y lavado de manos

El especialista señala que debemos procurar que la nueva vacuna 2026 contra la influenza llegue para el mes de marzo y las personas vulnerables deben vacunarse con las versiones actualizadas. Neyra señala que en el caso de influenza es fundamental el lavado de manos permanente llegando a casa para eliminar los virus.