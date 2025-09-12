El pan con chicharrón: conozca el valor nutricional del rico desayuno peruano

El pan con chicharrón, uno de los desayunos más emblemáticos de los peruanos, no solo destaca por su sabor, sino también por su aporte nutricional. Según explicó la doctora Sheyla Chumbile, directora de la Diris Lima, 100 gramos de carne de cerdo contienen 19 gramos de proteína, mientras que la salsa criolla aporta fibra y vitamina C gracias a la cebolla y el ají limo.

ALTO VALOR PROTEICO

Al sumarse el camote —preferiblemente sancochado para evitar grasas innecesarias— y el pan, la preparación completa llega a aportar alrededor de 24 gramos de proteína. “Si lo acompañamos con café sin azúcar o un jugo natural, también sin azúcar, el desayuno se convierte en una opción más balanceada”, recomendó la especialista.

De esta manera, el clásico pan con chicharrón, acompañado de camote y salsa criolla, no solo es una tradición dominguera, sino también un alimento con beneficios nutricionales cuando se consume de forma equilibrada.