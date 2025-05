¡Preste atención! Casos de acoso escolar aumentan en 80% en los dos últimos años

El Ministerio de Educación (Minedu) reporta un aumento del 80% en casos de acoso escolar (bullying) durante los últimos dos años, con episodios cada vez más violentos y que han generado gran conmoción.

En uno de los últimos incidentes, un escolar del colegio Jorge Basadre de Villa El Salvador resultó apuñalado en la espalda al defender a un compañero, mientras que en Comas otra alumna cortó el cuello de una compañera con una navaja.

Ante estos graves hecho, se refleja la gravedad de una crisis que autoridades y expertos atribuyen a la falta de profesionales en salud mental en las escuelas y la importancia del rol de los padres para manejar este tipo de situaciones.

97% de colegios sin psicólogos

De acuerdo a la psicóloga Katherine Aymar, el 97% de colegios a nivel nacional carece de psicólogos fijos, pese a que la ley lo exige. "De acuerdo al número de alumnos, deberían tener psicólogo de primaria, secundaria porque es diferente el trato con niños y adolescentes y, el departamento de psicología debería dirigir campañas de sensibilización (contra el bullying)", señala.

Señales de alerta

Aymar señala que los padres deben prestar atención cuando los hijos se aíslan, no quieren ir al colegio, tienen síntomas de dolor de cabeza o barriga, pérdida de apetito o no desean acudir a una reunión o fiesta, tampoco si se integran y, no es que los esté inventando, sino es producto del estrés que están pasando.

"Todas esas señales hay que ir detectándolas incluso en chicos más grandes, señales de ansiedad y depresión. No sucede de un día para otro, se tienen que tener espacios de conversación donde los chicos se sientas escuchados y no juzgados", agregó.

Acoso en redes sociales

La especialista alerta sobre el uso de redes sociales para hostigar, donde el anonimato agrava el problema. "Los padres deben frenar el uso de cuentas en redes sociales, yo sé que es imposible, pero también hay chicos de 9 años que ya tienen Instagram y esas redes son para mayores de edad", resalta.

Recomendaciones y no juzgar

Recomienda que se debe fortalecer la autoestima de los menores al decirle que eres importante, tienes dignidad y definitivamente no juzgar diciendo frases como ¿Qué habrás hecho, por hacer tal cosa te pasa esto, como justificando el acoso como si se lo habría merecido. "Nadie merece ser acosado por más que tenga una actitud equivocada", puntualizó.