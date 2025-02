Hijo salva a su madre tras donarle el 65% de su hígado: “Fue un acto de amor hacia ella”

En la vida las personas deben ser agradecidas con todos los que te ayudan a crecer. Una adulta mayor recibió el mejor regalo de su vida luego de que su hijo de 26 años la salvara al donarle el 65% de su hígado.

En declaraciones a Buenos Días Perú, la mujer agradeció a su primogénito por volverle a dar una sonrisa y seguir disfrutando más años junto a su familia. “Si el no era (su hijo), yo no vivía”.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA SU MADRE

No son muchas las personas decididas a salvar la vida de otros, pero Diego no tuvo ningún problema para ayudar a su progenitora. “Era la única solución para salvarla a mi mamá, fue un acto de amor hacia ella, ya que me dio la vida y yo le doy una segunda oportunidad”.

La adulta mayor tuvo que someterse al trasplante de hígado lo más pronto posible, debido a que fue diagnosticada con Cirrosis, enfermedad hepática que se puede contraer por una mala alimentación o algo congénito.