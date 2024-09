Estos son los 10 objetos más peligrosos en casa para los niños, según EsSalud

La red de EsSalud alertó a los padres de familia sobre los peligros que presentan algunos objetos cotidianos en el hogar, especialmente para los niños. En lo que va del año, se han reportado 1300 accidentes relacionados con menores, muchos de los cuales fueron atendidos por el equipo de emergencias de EsSalud. Los expertos han identificado 10 objetos comunes que pueden causar graves accidentes, como quemaduras, cortes, intoxicaciones y atragantamientos.

¡ATENCIÓN, PADRES DE FAMILIA!

Entre los objetos más peligrosos destacan tazas con líquidos calientes, cuchillos, fósforos y productos químicos almacenados en botellas sin etiquetar, que los pequeños pueden confundir con bebidas. Según el equipo de Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), la incorrecta manipulación de estos elementos puede generar situaciones de riesgo, por lo que es importante tener un botiquín de primeros auxilios en casa y conocer las medidas adecuadas para actuar ante una emergencia.

"Los productos químicos, como desinfectantes, pueden ser especialmente peligrosos si no están bien identificados, y es crucial no inducir el vómito cuando los niños los ingieren", explicó la licenciada Carranza. Agregó que no se deben dejar objetos pequeños, como aretes y tachuelas, al alcance de los menores, ya que representan un riesgo de atragantamiento.

En caso de quemaduras, EsSalud recomienda irrigar el área afectada con agua fresca por 20 minutos y acudir de inmediato a un hospital. También se destacó la maniobra de Heimlich como una herramienta vital en situaciones de atragantamiento.

Finalmente, recomiendan tener siempre un botiquín compuesto con elementos como vendajes, alcohol, agua oxigenada y cremas para quemaduras.