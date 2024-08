Dengue en América: al menos 11 millones de casos en lo que va del 2024, según Marco Almerí

La muerte de Jainer Moisés Pinedo Vargas, conocido como el ‘Ingeniero Bailarín’, ha conmocionado al país y ha puesto sobre la mesa nuevamente la discusión sobre la atención del dengue en el Perú.

Como bien se sabe, el artista falleció a los 34 años, luego de permanecer internado varios días en el Hospital Almanzor Asenjo de Chiclayo del Seguro Social de Salud (Essalud) en la región Lambayeque tras sufrir complicaciones derivadas del dengue.

DENGUE EN EL PERÚ Y AMÉRICA

El experto en salud pública Marco Almerí advierte que el país viene “teniendo una cantidad de casos de dengue superior al que hemos tenido el año pasado”, precisando que en la semana 30, hace cuatro semanas, se reportaron 745 casos de este padecimiento.

Adicionalmente, indicó que en lo que va del 2024, en todo América se han reportado 11 millones de casos de dengue, pero de esos, solo 14.915 han sido graves y 6.250 pacientes murieron.

“El Gobierno y el sistema de salud peruano lo que está buscando es la prevención, es decir, tratar de cortar esta cadena de contagio, bloqueando todos los criaderos de zancudos porque si no hay zancudo no hay dengue porque él es el que trae el virus de una persona infectada a una persona que está sana. Por eso la tarea en este verano que pasó, que tuvimos gran cantidad de casos, fue anular todos recipientes donde haya estos líquidos”, explicó.

Almerí sostiene que el dengue en el Perú es endémico y destaca la importancia evitar el contagio por medio de la prevención.

“Por eso es que el dengue en el Perú es endémico, es decir, el Perú tiene todos los años dengue y esto porque precisamente usted lo ha planteado muy bien, tenemos zonas donde no hay forma de erradicar el dengue. Lo que tenemos que hacer es por ejemplo dormir con este tul, estas telas que permiten que pase el aire pero que no pase el zancudo, para evitar las picaduras; usar lentes, ropa con manga larga, pantalones largos; de manera que esto permita ahuyentar al zancudo y que no entre en contacto con la persona, no hay otra forma”, agregó el especialista.