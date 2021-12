Peruano da positivo a Ómicron: ¿funcionan las vacunas contra esta nueva variante?

Ante la aparición de una nueva variante COVID-19, Ómicron, y la detección en Japón de un peruano contagiado con esta mutación, el especialista en Salud Pública, Omar Neyra, señaló que necesitamos seguir cuidándonos, pues "hay posibilidades que el viajero peruano se haya contagiado en Perú y aún se sabe muy poco de Ómicron", dijo el médico.

ÓMICRON: VARIANTE DE PREOCUPACIÓN, ¿QUÉ SIGNIFICA?

De acuerdo a Neyra, esta calificación que le da la OMS a la variante Ómicron, ‘de preocupación’, es por el número de mutaciones que tiene (32), por lo tanto, al tener mayor mutación, teóricamente, podría generar mayor riesgo, pero eso se sabrá más adelante luego de realizar más estudios.

¿FUNCIONAN LAS VACUNAS CONTRA ÓMICRON?

Las farmacéuticas vienen desarrollando nuevas formas de sus vacunas para hacer frente a la gran cantidad de mutaciones que sufre el virus del COVID-19, indicó el especialista en Salud.

Por otro lado, Neyra indicó que según las investigaciones de los últimos tres meses muestran que las vacunas funcionan bastante bien para prevenir la enfermedad y no llegar a UCI, pero que en el tiempo decae esta protección, entonces es fundamental colocarse un refuerzo. Por otro lado, el especialista indicó que no se puede regresar a tomar medidas estrictas de cuarentena, pues como se vio en el pasado, esta propuesta no funciona en nuestro país.