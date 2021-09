¡Alarmante! Más de 300 mil bebés no recibieron vacunas contra la TBC, Polio y más

En plena pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, está dejando muchos estragos en todos los niveles y uno de ellos es el caso de muchos menores de seis meses de vida, ya que casi alrededor de 300 mil niños no cuentan con sus vacunas al día.

Lo alarmante es el grave riesgo que corren los bebes no inoculados desde su nacimiento, lo que ha llevado al Ministerio de Salud a emplear el uso de Brigadas que lleguen a la población infantil no vacunada a en todo el territorio nacional.

Sobre este tema la licenciada Lilian Morales, master en inmunología clínica señala que “la mayoría de padres jóvenes no recuerdan o no entienden que las enfermedades que podrían contraer los menores al no ser vacunados podrían ser mortales”.

La especialista también señaló que “Casi todas las vacunas pueden ser reprogramadas, aunque la eficacia dependiendo del tiempo puede disminuir hasta en un 80%, la vacuna que no se puede reprogramar es la del rotavirus que ayuda a prevenir diarreas graves y mortales en menores de 5 años”.

Cabe indicar que este el mejor momento para llevar a vacunar a los niños debido a que las tasas de contagio de SARS Cov-2 (COVID-19) están bajando, Recuerde que la vacunación salva vidas.