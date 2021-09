Ugarte sobre instalación de planta de vacunas Sputnik: “no es una solución a corto plazo”

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, conversó con Buenos Días Perú sobre el anuncio del gobierno de construir una planta de vacunas Sputnik V en el país. “Toda iniciativa para instalar una planta de vacunas (...) y que permitiría un avance tecnológico, es saludable; pero planteada así, abre muchas interrogantes”, indicó el exministro.

Para Ugarte, instalar una planta de ese tipo acarrearía una inversión muy grande, pese a que el gobierno no ha indicado montos. “Como referencia, actualmente, un hospital moderno, con alta tecnología, está entre 900 y mil millones de soles. Estoy seguro que una planta de esa naturaleza no baja de esos montos”, y añadió que esta no sería una solución a corto plazo, sino a largo plazo.

Por otro lado, Óscar Ugarte advirtió que este proyecto no debe estar dentro del presupuesto del 2022. “Creo que las autoridades han ido a plantearle a la empresa Gamaleya, por la compra de 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik (...). Supongo que han ido a preguntar por cuándo va a llegar, y como 'retruque' les han ofrecido la planta, pero eso no es lo que se necesita ahora”, explicó el exministro.

NO TENEMOS LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS

Para Ugarte en el país no hay las capacidades para este tipo de proyecto. Añadió que se tendría que capacitar al personal y que “este tipo de proyectos de inversión debe venir aparejado con un convenio de capacitación de personal en diversas líneas de la ciencia”.

Agregó que, otro tema importante es saber cómo se va a financiar, pues para este tipo de proyectos se debe realizar un concurso, que puede ser bajo la modalidad de gobierno a gobierno, sin embargo, eso aún no ha quedado claro.