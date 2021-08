Prueba 'C-Pass' detecta porcentaje de anticuerpos desarrollados tras vacuna COVID-19

La Administración de Medicamento y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, le ha dado luz verde a la prueba C-Pass, que permitirá detectar si se están desarrollando anticuerpos con la vacuna COVID-19. El doctor César Peceros Quesada, vocero de Diagnóstica Peruana, estuvo con Buenos Días Perú para conversar sobre la llegada de dicha prueba al país.

“Los anticuerpos son un tipo de respuesta que se genera a una infección. Existen dos tipos de anticuerpos: los anticuerpos de unión que se unen a cualquier parte del virus, y no son los que se deben usar para evaluar; y los anticuerpos neutralizantes, que sí sirven para neutralizar el ingreso del virus a la célula.”, explicó el especialista. Añadió que un virus necesita de una célula para poder multiplicarse, si eso no ocurre, desaparecerá del organismo.

Por otro lado, indicó que este tipo de anticuerpo se forma cuando la persona ha tenido COVID-19 o si se ha vacunado.

DIFERENCIAS CON LAS PRUEBAS RÁPIDAS

De acuerdo a Peceros Quesada, tanto las pruebas rápidas como otras pruebas usadas para identificar el virus, son pruebas de anticuerpos de unión que, básicamente, detectan si tenemos anticuerpos que se han unido a diversas partes del virus, pero no necesariamente son las que nos interesan. Añadió que con los anticuerpos de unión solo se mide “el pasado”, es decir, si es que una persona tuvo COVID-19.

Explicó que lo importante es que los anticuerpos neutralizantes no se mantienen en el tiempo igual. “Se está evidenciando que esta cantidad de anticuerpos neutralizantes van disminuyendo. Es por eso que muchos países ya hablan de una tercera dosis, porque además que han aparecido nuevas variantes, si esta cantidad de anticuerpos neutralizantes va cayendo, al final, la protección que tenía en algún momento, ya no la tengo, así haya sido porque me enfermé de COVID-19 o porque recibí alguna vacuna”, explicó el vocero de Diagnóstica Peruana.

Finalmente, especificó que estas pruebas se usan como herramienta diagnóstica para tomar mejores decisiones y obtener mejor data científica.