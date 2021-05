Vacunación a personas con síndrome de Down: no debe ser requisito contar con tarjeta del Conadis

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó que desde este martes 11 de mayo se iniciará con la vacunación de personas con síndrome de Down. “Los especialistas recomiendan que no se los trate como un grupo especial, donde vayan a vacunar solo a personas con síndrome de Down, porque son personas integradas a la sociedad y, por lo tanto, deben vacunarse en los centros vacunatorios que les corresponde”, señaló el jefe de la cartera de Salud.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Peruana de síndrome de Down, Pablo Gómez, manifestó que no existirá un proceso de inscripción ni será un requisito estar en el padrón del Conadis para vacunar a esta población. “Lamentablemente, no todas las personas cuentan con la tarjeta del Conadis y eso no debería ser una condición, porque entonces tendrían que primero sacar el carnet y luego irse a vacunar”, señaló Gómez.

Añadió que es importante que las personas con síndrome de Down que tiene más de 30 o 40 años tienen alta probabilidad que el COVID-19 se complique y desencadene la muerte, similar a una persona de 70 u 80 años. Por otro lado, el ministro Ugarte también informó que desde el miércoles 12 de mayo iniciará la vacunación para personas en hemodiálisis.