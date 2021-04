Variante ‘andina’ o C37: ¿cuánto se sabe de esta nueva mutación del COVID-19?

El doctor Antonio Quispe, epidemiólogo, estuvo en Buenos Días Perú para explicar más sobre la nueva variante llamada “andina” o C37 y que sería la posible responsable de aumentar la transmisibilidad del COVID-19 en esta segunda ola.

Según el experto, aún no se sabe el grado de transmisibilidad ni de letalidad de esta nueva variante, pues para ello se necesita un estudio más profundo, sin embargo, el Perú no tendría el suficiente financiamiento para realizar un estudio representativo de esta variante, por lo que tendremos que esperar a que otros países, como Chile, puedan compartir los avances en esta investigación.

Añadió que se necesitan más estudios de esta variante para saber cómo afecta en la salud pública y de acuerdo a ello cambiar o mantener la estrategia de contención de la pandemia.

DOBLE MASCARILLA

Según el epidemiólogo, no es necesario el uso de doble mascarilla, pues la KN95 puede proteger el 100% del virus.

En caso de usar doble mascarilla, junto a la KN95 es mejor usar una de tela que no deforme a la anterior y que tenga buen sellado, es decir, que cubra bien la nariz y rostro de la persona, sin dejar espacios "huecos". Por otro lado, el uso de la mascarilla quirúrgica no es la mejor opción porque no sella bien el ingreso de los aerosoles (pequeñas gotitas de saliva microscópicas), por lo que recomienda usar la KN95.