Calorías en comida criolla: obesidad nos hace más vulnerables a la COVID-19

A los peruanos nos gusta comer bien, no por nada somos uno de los principales destinos culinarios del mundo, pero también somos el tercer país de la región con mayor porcentaje de obesidad. Pero: ¿Qué sucede con la obesidad la COVID-19?

Según la nutricionista, Sara Abu-Sabbah, si se tiene “sobrepeso y más aún si tienes obesidad, ocurre un proceso inflamatorio constante, pero esa inflamación no se refiere que yo estoy hinchado o me tocó y me duele, no es un proceso inflamatorio metabólico dentro del cuerpo, donde a nivel celular hay procesos inflamatorios y eso te hace mucho más vulnerable a que tu cuerpo este más débil frente enfermedades”.

Y es que los peruanos estamos acostumbrados a combinar distintos carbohidrátos en un solo plato, como por ejemplo en un arroz con pollo acompañado de papa a la huancaína, salsa que además también es preparada a base de galleta molida.

Y este exceso de grasa en nuestro cuerpo es lo que nos genera diferentes problemas de salud, pero además nos hace más vulnerables frente a las enfermedades como el nuevo coronavirus COVID-19.

Pero lo más preocupante es que nos gustan las porciones abundantes, pues para los peruanos que una parte del plato quede sin contener alimentos es inaceptable.

Recuerde siempre servir un plato bien balanceado y no exagere con las porciones, pues lo que no come hoy podrá dejarlo para mañana y así siempre satisfacer a su paladar, pero con moderación.