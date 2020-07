¿Cómo afecta la pandemia el sueño de las personas?

Para todos no es un secreto que dormir y despertar tarde ha ocasionado trastornos de sueño que se evidencian con mayor frecuencia ante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Las alteraciones en el dormir son una preocupación creciente para la salud pública mundial, debido a que la falta de sueño se asocia con daños en la motivación, la emoción y el funcionamiento cognitivo, y con un mayor riesgo de enfermedades que se pueden denominar como graves.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda descansar al menos seis horas diarias, pues la falta de descanso puede ocasionar padecimientos gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento.

Sobre este caso, el Doctor Darwin Vizcarra, médico Neurólogo graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH y especialista en Medicina del Sueño, con entrenamiento en Medicina del Sueño en el Sleep/Wake Disorders Center University of Alabama at Birmingham, nos orienta como afrontar la falta de sueño y cuáles serían las consecuencias por no descansar adecuadamente.