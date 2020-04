Coronavirus y conjuntivitis: estudios sugieren que podría manifestarse con síntomas oculares

Investigaciones realizadas en pacientes positivos para COVID-19, que presentaban como manifestación secundaria picazón, ojos rojos e irritación revelaron que el virus se encontraba no sólo en la conjuntiva sino también en las secreciones lagrimales. El primero de los estudios, publicado en The Journal of Medical Virology, incluyó a 30 pacientes confirmados de neumonía por coronavirus seleccionados en First Affiliated Hospital of Zhejiang University entre el 26 de enero y el 9 de febrero.

Los investigadores recolectaron secreciones lagrimales y conjuntivales para la cadena de polimerasa de transcripción inversa ensayo de reacción (RT ‐ PCR) dos veces de todos los pacientes en un intervalo de dos a tres días.

Y descubrieron que la prueba reactiva sólo arrojó resultados positivos para el virus COVID-19 en las lágrimas y las secreciones conjuntivales del único paciente de la serie que tenía conjuntivitis.

La segunda investigación implicó una revisión exhaustiva de síntomas, hallazgos clínicos y comorbilidades en pacientes con COVID-19 confirmado por laboratorio de 52 hospitales en 30 provincias, regiones autónomas y municipios de China continental hasta el 29 de enero de 2020. Mostró que la congestión conjuntival se detectó en nueve (0.9%) pacientes.

Sobre este tema, el Doctor Fermín Silva Cayatopa, presidente del directorio Grupo de Clínica La Luz, nos da su visión sobre la pandemia del coronavirus, y señaló que son cuatro las enfermedades que pueden producir una conjuntivitis, y son una gripe, un resfrió común, una alergia, así como la tos.

El galeno confirmó que una conjuntivitis, que puede sonar alarmante es un frecuente problema del ojo es, por lo general, fácil de tratar, y con unas simples precauciones, en la mayoría de los casos, se puede incluso evitar, pero en estos tiempos puede ser una clara señal del principio de la presencia del COVID-19 en el organismo.