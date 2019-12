EsSalud brinda atención en psicología mediante telemedicina

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, y en el marco de la aplicación de la telemedicina en diferentes especialidades, EsSalud pone a disposición, no solo de sus sus asegurados, este tipo de atención, que permite recibir ayuda sin salir de casa.

Juan Carlos Delgado, director del Centro Nacional de Telemedicina de EsSalud, señaló la app Salud Mental se encuentra disponible en Google Play e incluso pueden usarla quienes no tienen seguro. No obstante, señaló que esta no sustituye a una consulta.

Delgado indicó que, en una segunda etapa, se puede contactar con el psicólogo en tiempo real. Gracias una visión inclusiva, el personal es capaz de brindar atención tanto en español como quechua. La herramienta fue presentada en el Congreso Iberoamericano de Ciberpsicología en España.