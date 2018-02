Nutricionista advierte sobre riesgos de llevar una dieta vegana

Hoy, 11:00 AM

¿Mito o verdad?. Se ha dicho mucho acerca de las dietas veganas y es que muchas personas han optado por seguirlas para bajar de peso o mejorar la salud. Pero no incluir en la alimentación algunos productos de origen animal como carne, pescado, leche, queso, huevos y hasta miel, representa un serio peligro para la salud.

Para despejar todas las dudas, Sara Abu Sabbah llegó a los estudios de Buenos Días Perú y explicó cuáles son los riesgos de una dieta vegana. La especialista consideró que es necesario consumir carne animal ya que aportan una serie de nutrientes que no se encuentran en los vegetales y sirven para el crecimiento y desarrollo.

Y es que el cuerpo necesita vitamina B12 que evita la anemia. Además es importante tener una dieta rica en hierro (se encuentra en la carne), pero en el consumo de vegetales se absorben en una mínima cantidad. Asimismo dijo que si no se supervisa la dieta generaría carencias nutricionales que derivan en problemas de crecimiento y desarrollo.

La especialista indicó que este tipo de las dietas veganas no deberían ser consideradas como un tipo de alimentación. Asimismo expresó su preocupación por la distorsión de las dietas veganas ya que muchos tienen preocupación por no enfermarse o simplemente mantener un cuerpo perfecto y no toman en cuenta el respeto por la vida animal.

Incluso por la falta de nutrientes, no se rinde en lo académico, físico y social. Además indicó que cada día más los adolescente son veganos. Por ello, recomendó a los padres para que supervisen la alimentación de sus hijos con un nutricionista para que vean sus condiciones de salud.