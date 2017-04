¿Qué importancia tiene la cirugía en la infertilidad?, especialista aclara el tema

El doctor Rolly Hilario de la clínica Procrear, compartió importante información sobre las cirugías en parejas que atraviesan problemas de infertilidad.

El galeno aclara que el problema de la infertilidad es frecuente, pues 1 de cada 5 parejas lo padecen. Por ello, señala que es de suma importancia realizar un buen diagnóstico lo cual conlleve a un adecuado tratamiento. Es importante detectar los problemas que se puedan presentar en los ovarios o útero, los mismos que pueden ser corregidos con una cirugía, según sostiene Hilario.

Aclara que no todas las parejas necesariamente deben recurren a la costosa fecundación in vitro. “Aproximadamente la tercera parte de las pacientes que no pueden tener hijos van a encontrar la solución en la cirugía, una tercera parte irá a la inseminación, y otra necesitará la fecundación in vitro”, precisó.